رياضة | الهلال يوجه ضربة قوية لعموري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يوجه ضربة قوية لعموري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إدارة نادي الهلال ضربة قوية إلى عمر عبدالرحمن "عموري"، صانع ألعاب الفريق، بعد عدوته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، منذ يومين.

وكان نادي الهلال قد أبلغ "عموري" بالانضمام لتدريبات الفريق بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصلوا عليها عقب انتهاء الموسم المنصرم.

وذكرت تقارير صحفية، أن التقرير الطبي الخاص بالنجم الإماراتي قد وصل صباح الأربعاء الماضي، مشيرةً إلى أن إدارة الهلال ستقوم بالتجديد مع “عموري” خلال أيام بعقدٍ لمدة عام.

Advertisements

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، استبعدت "عموري" من القائمة النهائية التي ستدخل معسكر إعداد مغلق في النمسا، استعداداً للموسم الجديد، وذلك بسبب عدم جاهزيته البدنية والفنية.

ولم يستفيد فريق الهلال بخدمات عموري كثيراً، بعد أن ضربته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، اثناء مشاركته مع "الزعيم" أمام الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، ومازال في مرحلة التأهيل.

وكان "عموري" قد انضم لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من العين الإماراتي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، في صفقة صنفت بأنها الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، وانتهى تعاقده رسمياً مساء أمس الأحد 30 من يونيو.