رياضة | باكستر يؤكد جاهزية جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستر يؤكد جاهزية جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، جاهزية فريقه لمواجهة المغرب المقرر لها السادسة مساء اليوم على إستاد السلام في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالأمم الإفريقية.
وأضاف باكستر: نتطلع لاستكمال مشوارنا في البطولة بنجاح ومن ثم نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام المغرب من أجل بلوغ دور الستة عشر للبطولة القارية.
وأوضح أن المواجهة اليوم أمام منتخب المغرب لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة وأن أسود الأطلسي يبقى أحد المرشحين لانتزاع اللقب في النسخة الحالية.
وأشار إلى أن لاعبيه جاهزون تماما لمواجهة اليوم بعد أن لمس رغبة الجميع في تحقيق نتيجة إيجابية.