رياضة | باكستر يؤكد جاهزية جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستر يؤكد جاهزية جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، جاهزية فريقه لمواجهة المغرب المقرر لها السادسة مساء اليوم على إستاد السلام في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالأمم الإفريقية.

وأضاف باكستر: نتطلع لاستكمال مشوارنا في البطولة بنجاح ومن ثم نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام المغرب من أجل بلوغ دور الستة عشر للبطولة القارية.