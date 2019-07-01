رياضة | اقتباسات من كتاب "فكر وازدد ثراء" الذي يقرأه محمد صلاح (لن تنجح إذا تأثرت)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتباسات من كتاب "فكر وازدد ثراء" الذي يقرأه محمد صلاح (لن تنجح إذا تأثرت) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ محمد صلاح نجم منتخب مصر في قراءة كتاب "فكر وازدد ثراء" لمؤلفه نابليون هيل ونشر صورة له خلال مائدة إفطار الفراعنة.

كتاب فكر وازدد ثراء

كتاب فكر وازدد ثراء أمضى المؤلف نابليون هيل 20 عامًا من حياته في دراسة عدد من رجال المعروفين خلال فترة وجوده ليخرج به في أبهى صوره.

كتاب فكر وازدد ثراء في 3 نقاط

- بحث نابليون هيل عن أكثر من أربعين مليونير ليعرف الأسباب التي جعلتهم ماهم عليه.

- في هذا الكتاب، يمقل هيل النتائج التي توصل إليها للقارئ

- العقل قادرًا على تحقيق كل ما يستطيع التفكير فيه والاعتقاد به.

*أهم خمس أفكار في كتاب فكر وازدد ثراء

- نقطة الانطلاق لكل إنجاز هي الرغبة في ذلك

- أنت سيد مصيرك

-عندما تفشل، تقبل ذلك كإشارة إلى أن خططك تحتوي خللا ما، وأعد بناءها مرة أخرى لتحقيق هدفك المرغوب.

- إن النجاح الأكبر سيأتي غالبا خطوة واحدة بعد أكبر فشل تجاوزته

- ركّز على هدف محدد ولاحظ كيف يتنحى العالم جانباً ليسمح لك باتحقيق هدفك

*أهم مبادئ النّجاح في كتاب فكر وازدد ثراء

- الرغبة

- الإيمان

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- الأفكار الإيجابية

-المعرفة المتخصصة

- صناعة القرار

- الدعم الإيجابي

- قوة العقل الباطن

- التخطيط المنظم

- حسن التدبير

*بعض الاقتباسات من كتاب فكر وازدد ثراء

"إن المستسلم لا يفوز أبدا والفائز لا يستسلم أبدا ".

"يعثر الأشخاص على السعادة بالقيام بالأشياء وليس بمجرد امتلاكها".

"كل مصيبة، كل فشل، كل حسرة، تحمل معها بذرة فائدة بقدرها أو أكبر".

"إن الشخص المتعلم ليس بالضرورة شخص لديه وفرة من المعرفة العامة أو المتخصصة. الرجل المتعلم هو الذي طور عقله لدرجة أنه قد يكتسب أي شيء يريده ، أو ما يعادله ، دون انتهاك حقوق الآخرين.

" سأقضي على الحقد والحسد والغيرة، والأنانية، والسخرية، من خلال تقديم الحب للبشرية جمعاء، لأنني أعرف أن الموقف السلبي تجاه الآخرين لا يمكن أبدا أن يجلب لي النجاح. سأجعل الآخرين يؤمنون بي ، لأنني سأؤمن بهم وبنفسي ".

"الآراء هي أرخص السلع على وجه الأرض. كل شخص لديه قطيع من الآراء الجاهزة لتقديمها لأي شخص يقبل بها.

إذا كنت متأثرًا بـ "الآراء" فعندما تصل إلى صنع القرارات ، لن تنجح في ذلك ".

"أخبر العالم عمّا تعتزم القيام به، ولكن أولا أره ذلك. هذا يعادل قول" الأفعال وليس الكلمات ، هي التي تهم".