رياضة | عودة كريم نيدفيد من ألمانيا وخضوعه للفحص الطبي

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كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عاد من ألمانيا أمس الأحد بعد الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي بنجاح وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية التي أثبتت سير اللاعب بشكل نموذجي في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

يذكر أن نيدفيد خضع لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر حيث ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة.