رياضة | أصعب منافس لمنتخب مصر في دور الـ16 من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصعب منافس لمنتخب مصر في دور الـ16 من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب منتخب مصر مواجهة ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والأقرب في هذه الحسابات هو منتخب كينيا.

ويمكن لمنتخب مصر مع نجمه محمد صلاح أن يواجه السنغال أو كوت ديفوار أو تونس إذا فشلوا في تحقيق الفوز خلال مبارياتهم الأخيرة في في المجموعات الثلاثة.

المجموعة الثالثة

الأقرب صعود كينيا كثالث عن هذه المجموعة لكنها إن تمكنت من تحقيق الفوز على السنغال بقيادة نجمها ساديو ماني في مباراة اليوم ستنتزع المركز الثاني وتترك لأسود التيرانجا المركز الثالث لأن كل منهما لديه 3 نقاط حاليًا.

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المجموعة الرابعة

الأقرب تأهل جنوب إفريقيا كثالث لكنها إن فازت على المغرب بينما تعادلت كوت ديفوار مع ناميبيا فإن جنوب إفريقيا ستحتل المركز الثاني وتترك للأفيال المركز الثالث

المجموعة الخامسة

الأقرب تأهل أنجولا كثالث عن هذه المجموعة لكن حسابات هذه المجموعة معقدة لأن مالي في المركز الأول برصيد 4 نقاط فقط وتلعب مع أنجولا التي لديها نقطتين بينما تونس تمتلك نقطتين وتلعب مع موريتانيا صاحبة النقطة الوحيدة وفي حالة تعادل تونس ستقف عند 3 نقاط ويمكن لأنجولا تجاوزها إذا فاز على مالي ليصبح نسور قرطاج في المركز الثالث.