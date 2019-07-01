رياضة | المران المسائي للمنتخب الوطني إجازة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المران المسائي للمنتخب الوطني إجازة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منح المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة، لاعبو الفريق راحة سلبية من التدريب المسائي اليوم، قبل الاستعداد لمباراة دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية.
وفضل أجيري، إراحة اللاعبين ومنحهم إجازة خوفا عليهم من الأرهاق أو تعرضهم للإصابات، عقب خوضهم ثلاثة مواجهات في البطولة بأقل من 10 أيام.
وكان المنتخب الوطني، حقق الفوز على منتخب أوغندا، مساء أمس بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات وتصدر المجموعة الأولى، والصعود سويا للدور المقبل من البطولة.