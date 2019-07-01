رياضة | "كوكا" طعنة لهجوم منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوكا" طعنة لهجوم منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة إصابة أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر بكدمة قوية في الكاحل تعرض لها في مباراة الأمس أمام أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويحتاج أحمد حسن كوكا للعلاج ما بين 5 إلى 7 أيام ليصبح غيابه عن مباراة دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019 شبه مؤكد.

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وكان منتخب مصر قد فاز على أوغندا بهدفين نظيفين وخرج كوكا مصابًا ونزل بدلًا منه مروان محسن.