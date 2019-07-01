رياضة | تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع حسين الشحات والسولية وعاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع حسين الشحات والسولية وعاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ٣ جلسات منفردة صباح اليوم الإثنين مع الثلاثي حسام عاشور كابتن الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة .

وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي قبل انطلاق المران الذي يأتي قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من5 إلي يوليو الجاري.

ويخوض الأهلي خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.