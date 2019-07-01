رياضة | الأهلي يقسم التدريب إلى 3 مجموعات في غياب علي لطفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقسم التدريب إلى 3 مجموعات في غياب علي لطفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تقسيم لاعبي الفريق إلى ٣ مجموعات بالتناوب خلال المران الصباحي اليوم، لمنحهم وحدات تدريبية متنوعة ، في إطار البرنامج البدني والفني الذي تم وضعه خلال فترة الإعداد الحالية والتي بدأت في الثاني والعشرين من يونيو الماضي.

وشهد مران الفريق صباح اليوم خوض مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية في الملعب وأعقبها خروجهم لاستكمال التدريبات في الجيم في الوقت الذي خاضت فيه مجموعة أخري تدريبات ترفيهية في الملعب ، بينما خاضت المجموعة الثالثة تدريبات التسليم والاستلام السريع للكرة تحت إشراف لاسارتي.

ويستكمل الأهلي مرانه مساء اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار لاسارتي بخوض التدريبات اليوم وأمس على فترتين صباحية ومسائية لتجهيز اللاعبين قبل السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي الذي تحدد له الفترة من ٥ وحتي 15 يوليو الجاري .

يذكر أن الأهلي يخوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى في إسبانيا أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري

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واكتفى علي لطفي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني حارس الأهلي من إصابة بكدمة خفيفة في عضلة السمانة أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال التدريبات الثلاث الأخيرة.

وعقد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق جلسة خاصة مع الحارس من أجل الاطمئنان على حالته قبل أن يستكمل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في الجيم.