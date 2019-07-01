رياضة | عمار حمدي "ضربة جديدة في وسط الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي "ضربة جديدة في وسط الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكتفي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الاثنين علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق مساء أمس الأحد بعد إصابته بكدمة في الكوع لم يتمكن علي إثرها من استكمال تدريبات الكرة.

وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب من تدريبات الكرة اليوم وخوضه تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم فقط في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له.