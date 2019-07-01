رياضة | شرط غريب من برشلونة في عقد نيمار

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يقاتل فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أداء نيمار الرياضي هو أكثر الجوانب التي تهم جماهير ونادي برشلونة، لاسيما وأن مستوى اللاعب انخفض بشكل كبير عقب رحيله عن البارسا.

وأضاف أن برشلونة يريد تأمين نفسه من تراجع مستوى نيمار بإدراج شرط يتضمن جزءا ماليا من عقد نيمار، يتم صرفه بناء على المتغيرات في الأداء الرياضي، للتأكد من أن البرازيلي سيبذل قصارى جهده إذا عاد.

يذكر أن تياجو سيلفا نجم منتخب البرازيل، ألمح إلى إمكانية رحيل مواطنه وزميله في باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية.