شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يختار 25 لاعبًا لمعسكر الزمالك في قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني خالد جلال، قائمة اللاعبين المسافرين غدا الإثنين، إلى قبرص لخوض معسكر إعداد الفريق الخارجي. وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبًا هم: Advertisements في حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبدالمنصف في خط الدفاع: محمد عبدالسلام.- عبدالله جمعة – محمد عبدالغنى – حمدي النقاز- محمود الشحات «مساك ٩٧» – يوسف محمود «مساك ٢٠٠٠» – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو في خط الوسط: محمود عبدالعزيز – محمد حسن – يوسف حسن «وسط ٩٨»- محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم «أوباما» – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – مصطفي فتحي – محمد عنتر – أحمد سيد «زيزو» في خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد

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