شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة «كوكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة التي أجريت على اللاعب أحمد حسن «كوكا» مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إصابته في مباراة أمام أوغندا أمس الأحد، في الجولة الأخيرة للمجموعة الاولى لبطولة كأس الأمم الافريقية، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.

وصرح دكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني، أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام، مضيفا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه من مساء أمس.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على أوغندا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ليحقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات ويتأهل للدور التالي كأول للمجموعة.