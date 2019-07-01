لاعبو الأهلى يواصلون الاستعداد للدورى في التتش...

جدة - عمرو شويل خاض فريق الاهلى بقيادة مارتن لاسارتى المدير الفنى ، التدريب الصباحى اليوم ، بمشاركة لاعبى الفريق ، حيث شهد تدريبات بدنية فى المعلب و اعقبها خروج لاستكمال التدريبات فى الجيم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

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وأعقب الجلسة خضوع لاعبي الفريق لتدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الذي يسعى لتجهيز اللاعبين بدنيا خلال هذه الفترة وفقا للبرنامج الذي تم وضعه تحت إشراف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وحرص مارتن لاسارتي خلال التدريب الصباحى ، على تقسيم لاعبي الفريق إلى ٣ مجموعات بالتناوب لمنحهم وحدات تدريبية متنوعة ، في إطار البرنامج البدني والفني الذي تم وضعه خلال فترة الإعداد الحالية والتي بدأت في الثاني والعشرين من يونيو الماضي.