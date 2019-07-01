مهاجم القناة على رادار الدراويش...

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جدة - عمرو شويل من أجل التعاقد مع مهاجم القناة أرسل النادي الإسماعيلي فاكس رسمي بشأن التعاقد مع مهاجم الفريق أبو بكر حمزة الجمل أحد لاعبى فريق منتخب الشباب الذى يقوده ربيع ياسين .

وأبدى الجهاز الفني للاسماعيلي أعجابه بمهاجم القناة وطلبوا التعاقد معه بشكل رسمي بعدما شاهدوه وتاكدوا من قدراته الفنية والبدنية ووجود معلومات بدخلو اندية الاهلى والزمالك والمصرى فى مفاوضات لخطف اللاعب .

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ويدرس نادي القناة الرد على هذا الفاكس خلال الساعات القادمة بعد التعرف على رغبة اللاعب ووالده حمزة الجمل نجم الدراويش ومصر الأسبق .

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وكان الفريق قد تعادل وديا مع القناة بهدف لكل فريق فى أولى تجاربه الوديه، تحضيرا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى.

وكان محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، أبدى رضاه عن التجربة الودية التى أقيمت ضد فريق القناة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.