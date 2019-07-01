شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يعقد 3 جلسات مع عاشور والسولية والشحات قبل مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثلاثة جلسات منفردة صباح اليوم ، عقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع الثلاثي حسام عاشور قائد الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة .

وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي، وذلك قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من5 إلي 15 يوليو الجاري.

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ويخوض الأهلي خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

ويستكمل الأهلي مرانه مساء اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار لاسارتي بخوض التدريبات اليوم وأمس على فترتين صباحية ومسائية لتجهيز اللاعبين قبل السفر إلى إسبانيا .