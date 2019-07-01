شكرا لقرائتكم فكر و أزدد ثراء .. على طاولة محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى صورة عبر صفحته الشخصية على انستجرام لـ كتاب بعنوان " فكر و أزدد ثراء " على طاولة فطار الفراعنة فى معسكر أمم أفريقيا 2019 .





و قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر منح لاعبى المنتخب الأساسيين الذى شاركوا فى مباراة أوغندا مساء أمس والتى اقيمت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى التى تستضيفها مصر راحة من التدريبات اليوم والاستعداد لمباريات دور الـ16 والتى تحتاج لمجهود بدني كبير. بينما يخوض اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة أوغندا تدريبا بدنيا فى فندق الإقامة والجيمانيزيوم وتجهيزهم لدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.

و كان منتخب مصر قد نجح فى تحقيق الفوز على واغندا مساء الاحد بهدفين احرزهما محمد صلاح واحمد المحمدى ليحقق العلامة الكاملة بالفوز فى أول ثلاث لقاءات بدور المجموعات على كل من زيمبابوى و الكونغو و أوغندا على التوالى ، ليتأهل إلى دور الـ 16 كأول المجموعة .

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.