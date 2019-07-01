شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يواصل البرنامج التأهيلي فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي بنجاح عاد كريم نيدفيد لاعب الأهلي من ألمانيا أمس الأحد ، وخضوع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية التي أثبتت سير اللاعب بشكل نموذجي في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

وخضع نيدفيد لجراحة في غضروف الركبة بألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر حيث ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة.

يذكر ان الأهلي يطير إلى إسبانيا الجمعة القادم لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.‎

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قال الجهاز الفنى للأهلي، إن التقارير الطبية التى سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، من ألمانيا تحسم موعد انتظامهما فى التدريبات الجماعية.

وأضاف الجهاز الفنى أن الثنائى سيعود بتقرير طبى وافٍ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجى فى تدريبات الفريق.

يذكر أن سعد سمير يعانى من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، فى حين أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.