شكرا لقرائتكم خبر عن "فكر وازدد ثراء".. تعرف على آخر كتاب قرأه محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين فترة وأخرى يطل علينا محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول، بالجانب الثقافى له، ويعرض بعض الكتب التى يقرأها عبر السوشيال ميديا.

وكان آخر كتاب عرضه محمد صلاح هو فن اللا مباراة، قبل أن ينشر اليوم صورة كتاب جديد وهو "فكر وازدد ثراء" لنابليون هيل، على هامش تناوله وجبة الإفطار بمعسكر منتخب الفراعنة.

كتاب نابليون هيل

"فكر وازدد ثراء" من كتب المساعدة الذاتية الحديثة، وأمضى المؤلف نابليون هيل 20 عامًا من حياته فى دراسة عدد من رجال المعروفين خلال فترة وجوده ليخرج بهذا الكتاب، ويمكن تلخيص الكتاب فى عدة نقاط، وهى البحث فى الأسباب التى جعلت أربعين مليونيرا على ما هم عليه، وأن العقل قادر على تحقيق كل ما يستطيع التفكير فيه و الاعتقاد به .

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كما يتناول الكتاب نقطة الانطلاق لكل إنجاز وهى الرغبة فى ذلك، وأنك سيد مصيرك، وعندما تفشل، تقبل ذلك، وأن النجاح الأكبر سيأتى غالباً خطوة واحدة بعد أكبر فشل تجاوزته، ومع التركيز على هدف محدد ولاحظ كيف يتنحى العالم جانباً ليسمح لك بتحقيق هدفك.



فكر وازدد ثراء

ويشمل الكتاب أهم مبادئ النجاح وهى الرغبة، الإيمان، الأفكار الإيجابية، المعرفة المتخصصة، صناعة القرار، الدعم الإيجابى، قوة العقل الباطن، التخطيط المنظم، حسن التدبير.

والمشاعر الإيجابية الرئيسية السبعة، والعواطف السلبية الرئيسية السبعة التى يجب تجنبها، بالإضافة إلى الطريقة التى تمكنك من تحويل الرغبة فى الثروات إلى تحقيق الثروات نفسها.

يذكر أن محمد صلاح سجل هدفين لمنتخب مصر خلال دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا ـ التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، خلال مباراتى الكونغو الديمقراطية والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، و هدف فى مباراة أوغندا و التى انتهت بنفس النتيجة .

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الاولى من مجموعات البطولة، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على منتخبات زيمبابوى والكونغو الديمقراطية و اوغندا فى دور المجموعات.