شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الإسماعيلى يطلب التعاقد مع "نجل" حمزة الجمل من القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الإسماعيلى فاكسا رسميا إلى نادى القناة للتعاقد مع مهاجم الفريق أبو بكر حمزة الجمل، أحد لاعبى فريق منتخب الشباب الذى يقوده ربيع ياسين.

وأبدى الجهاز الفنى للإسماعيلى إعجابه بمهاجم القناة وطلبوا التعاقد معه بشكل رسمى، بعدما شاهدوه وتأكدوا من قدراته الفنية والبدنية ووجود معلومات بدخول أندية الأهلى والزمالك والمصرى فى مفاوضات لخطف اللاعب .

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ويدرس نادى القناة الرد على هذا الفاكس خلال الساعات القادمة بعد التعرف على رغبة اللاعب ووالده حمزة الجمل نجم الدراويش ومصر الأسبق .

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وكان الفريق قد تعادل وديا مع القناة بهدف لكل فريق فى أولى تجاربه الوديه، تحضيرا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى.

وكان محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، أبدى رضاه عن التجربة الودية التى أقيمت ضد فريق القناة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.