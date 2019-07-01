شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محاضرة لاسارتى للاعبى الأهلى وتقسيم اللاعبين 3 مجموعات فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى المدير الفنى، التدريب الصباحى اليوم، بمشاركة لاعبى الفريق، وشهد تدريبات بدنية فى المعلب أعقبها خروج لاستكمال التدريبات فى الجيم.

عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى جلسة فنية مع اللاعبين على هامش التدريب، والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ضمن الاستعدادات لاستئناف الدورى بعد أمم أفريقيا فى 19 يوليو الجارى بمواجهتى المقاولون والزمالك .

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبون فى مران اليوم الذى يقام على فترتين صباحية ومسائية فى إطار البرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى.

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وأعقب الجلسة خضوع لاعبى الفريق لتدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الذى يسعى لتجهيز اللاعبين بدنياً خلال هذه الفترة، وفقا للبرنامج الذى تم وضعه تحت إشراف مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق.

وحرص مارتن لاسارتى خلال التدريب الصباحى، على تقسيم لاعبى الفريق إلى ٣ مجموعات بالتناوب لمنحهم وحدات تدريبية متنوعة، فى إطار البرنامج البدنى والفنى الذى تم وضعه خلال فترة الإعداد الحالية والتى بدأت فى الثانى والعشرين من يونيو الماضى.

وخاضت مجموعة أخرى من اللاعبين تدريبات ترفيهية فى الملعب، بينما خاضت المجموعة الثالثة تدريبات التسليم والاستلام السريع للكرة تحت إشراف لاسارتى.

ويستكمل الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار لاسارتى بخوض التدريبات اليوم وأمس على فترتين صباحية ومسائية لتجهيز اللاعبين قبل السفر إلى إسبانيا، لخوض معسكر الإعداد الخارجى الذى يقام فى الفترة من 5 وحتى 15 يوليو الجارى .