شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع بالثلاثى عاشور والسولية والشحات فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، 3 جلسات منفردة صباح اليوم الاثنين مع الثلاثى حسام عاشور قائد الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة .

وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثى الفريق قبل انطلاق المران الصباحى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثى، وذلك قبل أيام من معسكر الفريق الخارجى فى إسبانيا خلال الفترة من5 إلى 15 يوليو الجارى. ويخوض الأهلى خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري. ويستكمل الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار لاسارتى بخوض التدريبات اليوم وأمس على فترتين صباحية ومسائية لتجهيز اللاعبين قبل السفر إلى إسبانيا .

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