شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد "عنوان الرجولة" فى منتخب الفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر طارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك والمنتخب الوطنى، صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من مباراة مصر وأوغندا التى أقيمت مساء أمس، الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وشارك طارق حامد مع زملائه فى قيادة المنتخب الوطنى للفوز بالمباراة الثالثة على التوالى، ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة فى دور المجموعات ويتربع على عرش المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وكان منتخب مصر فاز على أوغندا بهدفين نظيفين بعدما فاز بنفس النتيجة على الكونغو فى الجولة الثانية، وبهدف نظيف على زيمبابوى فى الجولة الأولى، ليؤكد الفراعنة تأهلهم إلى دور الـ16.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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طارق حامد في كرة مشتركة



طارق حامد من المباراة