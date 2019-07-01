شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى.. "أسد" حراسة المرمى يقتحم التاريخ ويزاحم شوبير والحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلي ومنتخب مصر، نجم الشباك بين صفوف الفراعنة منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حالياً بمصر، بعدما نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالى فى البطولة.

وقاد الشناوى منتخب مصر للفوز بثنائية نظيفة فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات على أوغندا، حيث كان حارس عرين الفراعنة النجم الأبرز فى المباراة بعدما منع أكثر من فرصة خطيرة.

محمد الشناوى يقود الفراعنة لدور الـ 16

ساهم محمد الشناوى مع زملائه فى قيادة المنتخب الوطنى للتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى ثلاث مباريات متتالية بدور المجموعات لتتربع مصر على عرش الصدارة برصيد تسع نقاط.

محمد الشناوى يحقق رقما قياسيا

أصبح محمد الشناوى ثالث حارس مرمى فى تاريخ مصر يشارك فى بطولتى كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية بعد مشاركته فى المونديال الماضى بروسيا 2018 وذلك خلال مباراتى أوروجواى وروسيا.

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وحقق أحمد شوبير وعصام الحضرى نفس الرقم القياسى، بعد مشاركة الحضرى مؤخرًا فى بطولة كأس العالم 2018 أمام منتخب السعودية بالمباراة الختامية فى دور المجموعات للفراعنة، فيما شارك أحمد شوبير فى حراسة عرين المنتخب الوطنى فى كأس العالم 1990 بإيطاليا.

محمد الشناوى حارس دولى من طراز رفيع

أصبح من المعتاد لمحمد الشناوى التألق مع منتخب مصر فى المباريات الدولية المهمة، فمنذ ظهوره فى كأس العالم وحصوله على رجل مباراة مصر وأوروجواى فى أول مباريات الفراعنة بمونديال روسيا، ثبت الشناوى أقدامه في حراسة عرين المنتخب المصري بجدارة.