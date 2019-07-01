هل يستعيد عبد الله السعيد بريقه فى دور الـ16 بأمم أفريقيا 2019؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعول الجماهير المصرية آمالا كبيرة على نجم منتخب مصر و نادى بيراميدز عبد الله السعيد فى مركز صناعة اللعب بصفوف الفراعنة فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

وتأمل الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم أن يستعيد نجم الفراعنة مستواه فى أدوار خروج المغلوب بعدما شهد الدور الأول عدم وصوله إلى الفورمة.

عبد الله السعيد نجم كبير ويمتلك موهبة قوية فى مركز صناعة اللعب، حيث قدم هذا الموسم أداءً قوياً مع بيراميدز أقنع من خلاله المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة بانضمامه غلى صفوف الفراعنة فى الكان.

رغم أن عبد الله السعيد أحد أهم اللاعبين فى الدورى المصرى، إلا أنه لم يظهر بشكل مميز مع الفراعنة منذ انطلاق كان 2019 ولم يظهر فى كامل فورمته الفنية والبدنية التى اشتهر بها مع المنتخب الوطنى، فقد كان أحد أهم الأوراق الرابحة فى تشكيلة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدرب السابق للفراعنة.

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وظهر عبد الله السعيد فى تشكيلة الفراعنة أساسيا فى الدور الأول الذى شهد فوز الفراعنة فى الثلاث لقاءات على كل من، زيمبابوى والكونغو وأوغندا على التوالى.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.