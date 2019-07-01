شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستعين بكتاب "فكر وازدد ثراء" على إفطار الفراعنة فى معسكر الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام لـ كتاب بعنوان " فكر وأزدد ثراء" على طاولة إفطار الفراعنة فى معسكر أمم أفريقيا 2019.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على أوغندا مساء أمس الأحد بهدفين أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى، ليحقق العلامة الكاملة بالفوز فى أول ثلاثة لقاءات بدور المجموعات على كل من زيمبابوى والكونغو وأوغندا على التوالى، ليتأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة.

وقرر المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، منح لاعبى المنتخب الأساسيين الذى شاركوا فى مباراة أوغندا مساء أمس والتى أقيمت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى التى تستضيفها مصر راحة من التدريبات اليوم والاستعداد لمباريات دور الـ16 والتى تحتاج لمجهود بدنى كبير.

بينما يخوض اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة أوغندا بالجولة الثالثة تدريبا بدنيا فى فندق الإقامة والجيمانيزيوم وتجهيزهم لدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.