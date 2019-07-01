شكرا لقرائتكم خبر عن في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى و المحترف فى ليفربول الإنجليزى صورة جديدة له، بعدما قاد الفراعنة للتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على أوغندا بهدفين نظيفين فى ختام دور المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر، وأحرز محمد صلاح و أحمد المحمدى هدفى الفراعنة .

وظهر محمد صلاح فى صورة على موقع "تويتر"، فى حمام السباحة يستجم بعد قيادة الفراعنة لدور الـ 16 بكان 2019 محققا العلامة الكاملة بالفوز فى المباريات الثلاثة بالمجموعة على زيمبابوى بهدف والكونغو بهدفين واوغندا بهدفين .

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وينتظر منتخب مصرمتصدر المجموعة الأولى، اللعب مع ثالث المجموعة الثالثة أوالرابعة أوالخامسة، بالترتيب، لمواجهته فى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم لاأفريقية والتى تستمر حتى 19 يوليو الجارى ، بمشاركة 24 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة ، و التى تقام مبارياتها على 6 ملاعب هى ستاد القاهرة ، ستاد الدفاع الجوى ، السلام ، الأسكندرية ، الاسماعيلية ، و السويس .