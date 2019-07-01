الامارات | الإماراتي راشد الظاهري بطل العالم لسباقات الكارتينغ في إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتي راشد الظاهري بطل العالم لسباقات الكارتينغ في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج السائق الإماراتي ، راشد الظاهري "11 عاماً" بلقب "WSK Euro Series" العالمية للكارتينغ، التي احتضنتها مدينة أدريا الإيطالية، ليحقق من خلالها انتصاره الثاني على التوالي بلقب بطولة عالمية للموسم الحالي، بعد أن خاض الظاهري ليل السبت الماضي سلسلة من السباقات، أهلته إلى اعتلاء صدارة الترتيب العام برصيد 300 نقطة، وانتزاع لقب البطولة، متفوقاً على نخبة من محترفي رياضة الكاراتينغ في العالم.

ودشن الظاهري أول سلسلة السباقات الليلية في إيطالياً، بحلوله وصيفاً في السباق الأول، قبل أن ينتزع صدارة الفئة "إي"، والتي اتبعها بخوض المرحلة الأخيرة التي عانى خلالها من تعذر الرؤية، قبل أن يضطر وللمرة الأولى في مسيرته لاستخدام مصابيح خاصة من الإضاءة باعتبارها تقنية نادرة جداً في عالم سباقا الكارتينغ، لكن إصراره على حصد اللقب العالمي منحه القدرة على التعويض واللحاق بأثنين من نخبة السائقين المحترفين في أوروباً، وانتزاع الصدارة في المراحل الأخيرة من السباق وحصد الفوز.

وفي تعليقه على الفوز باللقب العالمي، قال راشد الظاهري في تصريحات صحافية: "لم أشارك مطلقًا في سباق منتصف الليل من قبل، لذلك عرفت أنني سأواجه تحديًا كبيرًا وبأن عليّ بذل قصارى جهدي للبقاء مستيقظًا ويقظاً تمامًا، وعلى أعلى درجة من التركيز، خصوصاً أن القيادة خلف الأضواء الكاشفة أمر شاق للغاية، إلا أن مدربي "فاوستو ابيلوتي"، كان واثقاً من أنني على قدر المسؤولية، ووضع ثقته في قدراتي نحو تخطي هذا التحدي".

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وأضاف: "سعيد جداً بهذا اللقب الذي اعتبره انجاز جماعي لفريقي "بارولين ريسنج كارت"، كما أنه من المفرح أن أحقق بطولتين عالميتين لهذا العام".

والجدير ذكره، أقيمن السباق على حلبة أدريا المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، والبالغ طولها 1302 متراً، وفي أجواء حارة تخطت خلالها درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية، ما زاد الصعوبة على المتسابقين، إلا أن موهبة الظاهري قادته في الحلبة الإيطالية إلى تحقيق لقب بطولة "WSK Euro Series"، والتي جاءت بعد فترة وجيزة من فوزه ببطولة "WSK Super Master" لفئة "ميني" مطلع العام الجاري، حيث حقق ألقاب ثلاثة من أصل الجولات الأربعة، في أول إنجازٍ من نوعه لسائق ضمن فئة "ميني" على مدار السنوات الستة الماضية.