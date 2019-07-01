شكرا لقرائتكم محمد صلاح فى حمام السباحة بعد تأهل مصر بأممم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، صورة جديدة له، بعدما قاد الفراعنة للتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على أوغندا بهدفين نظيفين فى ختام دور المجموعة من المجموعة الأولى بأمم أفريقيا، المقامة حاليا فى مصر وحتى 19 يوليو المقبل.

صورة محمد صلاح الذى نشرها على حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، ظهر فى حمام السباحة، بعدما سجل هدفا عالميا أمام أوغندا.

Advertisements

وينتظر منتخب مصر الذى تأهل متصدرا للمجموعة الأولى، ثالث المجموعة الثالثة أو المجموعة الرابعة أو الخامسة، بالترتيب، لموجهته فى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا.