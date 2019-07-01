بوابة التعليم الفني.. استعلم الآن نتائج الدبلومات الفنية 2019| نتيجة دبلوم فنى...

بوابه التعليم الفني سيتم اعلان نتائج الدبلومات الفنيه 2019 من خلالها على موقع وزاره التربيه التعليم فقد تحدد اليوم الاثنين 1 يوليو اعلان نتيجه الدبلومات سيتم عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم يكون من خلال وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجه الدبلومات الفنيه واقسامها المختلفه تجاريه وصناعيه وفندقيه وزراعيه واعلان نسب النجاح في كل قسم كما سيتم الكشف عن اسماء اوائل الطلاب اقسام الدبلومات الفنيه

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنيه

امتحانات الدبلومات الفنيه كانت قد انتهت في الاول من يونيو 2019 لقد بدات بعدها مراكز تصحيح الدبلومات الفنيه في عدت من محافظات مصر عملها في تصحيح كراسات اجابات طلاب الدبلومات في جميع الفروع تجاري صناعي زراعي فندقي وبعد انتهاء التصحيح تمت مراجعه شامله بكل دقه لاوراق الطلاب و تم بعد ذلك رصد الدرجات و ارسال النتائج الى مديريه التربيه والتعليم

رابط نتائج الدبلومات الفنيه بوابه التعليم الفنى

فور اعتماد نتيجه الدبلومات الفنيه اليوم سيتم رفع النتائج على بوابه التعليم الفنى على رابط وزاره التربيه والتعليم وعلى الطالب اختيار الفرع الذي يوجد به ثم بعد ذلك ادخال رقم الجلوس