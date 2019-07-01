(كان) مصر: المغرب يواجه جنوب أفريقيا لتأكيد الصدارة

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يواجه المنتخب المغربي، الاثنين، نظيره الجنوب الأفريقي، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، في إطار نهائيات كأس أمم أفريقيا في دورتها الـ32، التي تستضيفها مصر لغاية 19 يوليو المقبل.

"الخليج 365" من الرباط: سيسعى المنتخب المغربي، خلال هذا اللقاء الذي سيديره الحكم الكونغولي نغامبو ندالا، إلى تأكيد العرض القوي الذي بصم عليه خلال مواجهته المنتخب الإيفواري برسم الجولة الثانية، وتحقيق العلامة الكاملة التي تمكنه من رفع رصيده إلى النقطة التاسعة، التي ستضعه في صدارة المجموعة، فيما سيسعى المنتخب الجنوب أفريقي، من جانبه، إلى تفادي الهزيمة، وخطف الانتصار أو تحقيق تعادل، على الأقل، يفتح أمامه باب التأهل إلى الدور الموالي.

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من المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار بعض التعديلات على النخبة المغربية، في حدود لاعبين أو ثلاثة، مع المحافظة على الثوابت، إذ من المتوقع أن يدفع بمنير المحمدي مكان ياسين بونو في حراسة المرمى، ويونس عبد الحميد مكان القائد المهدي بنعطية ونصير مزراوي مكان نبيل درار في خط الدفاع، وسفيان بوفال مكان نور الدين أمرابط في خط الهجوم.

من جهته، يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الناميبي، في التوقيت نفسه، على أرضية ملعب الدفاع الجوي، برهان تحقيق فوز يضمن له رفع رصيده إلى النقطة السادسة، والتأهل كثاني مجموعته.



رابط التسجيل الكامل للقاء الصحافي لمدرب المنتخب المغربي رفقة نور الدين إمرابط قبل مباراة جنوب أفريقيا:

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة بست نقاط، بعد جولتين، متبوعًا بكل من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، بثلاث نقاط، فيما يتذيل المنتخب الناميبي المجموعة بصفر نقطة.

