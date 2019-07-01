شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: الجمهور "كلمة السر" فى فوز الفراعنة بأمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد حمدى، لاعب الإسماعيلى، أن منتخب مصر لم يختلف كثيرا أداؤه مع المكسيكى خافيير أجيرى عن فترة تولى الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى السابق المهمة على مستوى الشكل الخططى .

وأضاف لاعب الدراويش، فى تصريحات صحفية، أن منتخب مصر يملك خبرات كبيرة ونجوم قادرة على حسم لقب البطولة والأداء سيتحسن تدريجيا فى المواجهات المقبلة ودائما مرشحا للفوز بالكأس وهى الأكثر تتويجا بها، مشيرا إلى أن جماهير منتخب مصر ستكون عامل الحسم فى تتويجه بكأس البطولة بإذن الله .

وعن لقاء الزمالك فى ختام الدورى الحالى، قال عماد حمدى إن الإسماعيلى سيلعب بالقوة الضاربة وهدفه الفوز حتى نغلق أى مجال للاجتهادات والشكوك التى ليس لها اى مبرر.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.