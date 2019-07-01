شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض حارس طنطا لتعويض جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا، للانضمام إلى الفريق الأبيض الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتى تفاوض الزمالك مع حارس طنطا، بعد إصابة محمود جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى خلال تدريبات الفراعنة بقطع فى وتر إكليس استعداداً لمباراة أوغندا فى بطولة الأمم الأفريقية .

ومن المنتظر أن يتوجه محمود عبد الرحيم جنش إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب بالتنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة.

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ومن المقرر أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج جنش بالكامل خلال فترة إصابته.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أبدى حزنه بسبب إصابة محمود جنش، وأكد فى فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك أنه لن يستكمل مباريات الدورى الممتاز بحارس واحد وهو عمر صلاح نظرا لاستمرار إصابة عماد السيد، مشددًا على أن اتحاد الكرة عليه أن يجد حلا للمشكلة، مطالباً بضرورة قيد حارس مرمى فى قائمة الأبيض قبل المباريات المقبلة.