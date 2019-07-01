شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حصاد عاشر أيام can 2019.. رقم قياسى لجيل صلاح ومدغشقر تصنع التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات عاشر أيام بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وحقق منتخب مدغشقر فوزاً تاريخياً على المنتخب النيجيرى بثنائية نظيفة، بينما فازت غينيا على بوروندي بثنائية نظيفة، وواصل المنتخب المصرى انتصاراته على أوغندا بهدفين دون رد، وحقق الكونغو الديمقراطية فوزاً كبيراً على زيمبابوى بأربعة أهداف نظيفة.

ويستعرض سوبر كورة فى التقرير التالى أبرز الأحداث والأرقام التى حدثت فى هذا اليوم:

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"ده احنا مش بس وصلنا أول مجموعة".. رقم قياسى لـ جيل صلاح

نجح المنتخب المصرى فى التأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كأول المجموعة الأولى، وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب أوغندا بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هذا الانتصار جعل المنتخب المصرى يحقق رقماً تاريخياً له في بطولة كأس أمم أفريقيا، وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها الفراعنة بحصد العلامة الكاملة بـ 9 نقاط بعد تحقيق ثلاثة انتصارات، وعدم تلقي أى هدف خلال مباريات دور المجموعات، وهو الأمر الذى لم ينجح فيه الفراعنة من قبل خلال مشاركاتهم بالبطولة.

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