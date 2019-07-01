قصة صور.. محمد صلاح "بريق الأمل" فى أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى بريق أمل الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل. وعلى الرغم من عدم ظهور المنتخب بالشكل الذى تتمناه الجماهير المصرية إلا أن صلاح استطاع أن يصل بالمنتخب برفقة زملائه إلى بر الأمان وتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول للكان. ونجح صلاح فى إحراز هدفين فى مباراتى الكونغو وأوغندا، ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة لدى الفرعون المصرى فى الصور التالية..

محمد صلاح

محمد صلاح فى أجواء المرح

محمد صلاح فى نظرة ثاقبة Advertisements

محمد صلاح

محمد صلاح بقميص الفراعنة

محمد صلاح 3

محمد صلاح بقميص ليفربول

محمد صلاح و مكة

إبتسامة محمد صلاح

محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا

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