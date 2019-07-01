شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة أحمد حسن كوكا بكدمة قوية فى الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطنى، إصابته بكدمة قوية فى الكاحل، وسيخضع لبرنامج علاجى بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

أحمد حسن كوكا تعرض لكدمة قوية فى الكاحل أثناء مشاركته فى مباراة مصر وأوغندا التي أقيمت أمس فى ختام مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر حالياً، ليتم استبداله أثناء الشوط الأول.

وتوجه كوكا إلى أحد المستشفيات المجاورة لاستاد القاهرة لإجراء أشعة على القدم وتحديدا على وتر أكيلس، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

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وتغلب الفراعنة على أوغندا بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وأحمد المحمدي، ليؤكدوا صدارتهم للمجموعة الأولى بعد الوصول إلى العلامة الكاملة بثلاث انتصارات بدأت بـ 1/0 على زيمبابوي ثم 2/0 على الكونغو وأوغندا.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.