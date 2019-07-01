شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر على لطفى قبل مران اليوم بسبب آلام السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع على لطفى، حارس مرمى الأهلى، لاختبار طبى قبل مران الفريق اليوم بعدما غاب عن مران الأمس للإصابة فى السمّانة، وكان على لطفى اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم على هامش مران الفريق صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتكى اللاعب من كدمة خفيفة فى عضلة السمانة مما دفع الجهاز الطبى لمنحه راحة من التدريبات الجماعية أول أمس السبت على أن يخضع للكشف الطبى فى مران اليوم، وكان على لطفى تعرض لأصابة بسيطة فى اليد خلال إحدى تدربات الفريق الأسبوع الماضى، قبل أن يتم علاجه ويُشارك فى مران الفريق بشكل طبيعى.

ويسافر الأهلى يوم الجمعة المقبل إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجى الذى يستمر حتى منتصف يوليو المقبل؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، ويشهد معسكر الأهلى المرتقب فى إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادا للمرحلة المقبلة.

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وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.

وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.