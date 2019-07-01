رئيس الليجا يرفض عودة نيمار إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خافيير تيباس رئيس الليجا الإسبانية، أنه لا يريد عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، إلى برشلونة ناديه السابق، لأنه ليس مثالاً جيداً.

وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الحالي، بعد تصريحه برغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي.

وقال تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتمنى ألا يأتي نيمار إلى الليجا مرة أخرى، لأنه ليس مثالاً جيداً".

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وأوضح: "نيمار بإمكانه أن يكون لاعباً رائعاً إذا تصرف بشكل جيد، ولكن السلوك مهم أيضاً لكي ننقله كمسابقة".

واختتم رئيس الليجا: "في الليجا، نحن نريد أن ننتدب أفضل اللاعبين، ولكن بالنسبة لقضية نيمار، فإن سلوكه ليس جيداً، لقد عملنا كثيراً في الدوري للحفاظ على القيم ولا نريد تغيير هذه الصورة".

يذكر أن نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، بعدما دفع النادي الباريسي الشرط الجزائي في عقده والذي بلغ 222 مليون يورو.