بالصور.. الخليج 365 يرصد احتفالات حجازي مع الجماهير المصرية بعد لقاء أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: محمود بكار

حرص أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر ونادي وست بروميتش الإنجليزي، على التوجه وتحية الجماهير المصرية التي تواجدت بمدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي بعد انتهاء مباراة أوغندا بكأس الأمم الأفريقية.

وواصل نجم المنتخب المصري محمد صلاح وقائد الفريق أحمد المحمدي هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل كل منهما هدفا، ليقودا منتخب الفراعنة للفوز 2 / صفر على نظيره الأوغندي في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات.

ورصدت عدسة "الخليج 365" تفاعل حجازي مع الجماهير المصرية في المدرجات وحرصه على رد التحية وإهداء قميصه لهم.

وعزز المنتخب المصري، الذي حسم تأهله لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، ليضرب موعدا في دور الستة عشر مع صاحب المركز الثالث لأي من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة يوم السادس من يوليو المقبل باستاد القاهرة.