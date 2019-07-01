رسميًا.. إنتر ميلان يتعاقد مع جودين مدافع أتلتيكو مدريد

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، بشكل رسمي، إتمام تعاقده مع الأورجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر.

أصدر النادي بيانًا، أكد أن المدافع

الأوروجوياني انتقل إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم بعقد يمتد، حتى صيف 2022، في صفقة انتقال حر ويدعم صفوف إنترابتداءً من الموسم الجديد.

كان عقد جودين انتهى مع أتلتيكو مدريد الإسباني، ليحق للاعب التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني.

يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد في موسم 2010، قادمًا من فياريال الإسباني.