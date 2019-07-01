رياضة | خاص| ايهاب لهيطة يكشف حجم إصابة احمد "كوكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| ايهاب لهيطة يكشف حجم إصابة احمد "كوكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، حجم الإصابة التي تعرض لها أحمد حسن "كوكا" في مباراة الفراعنة أمس أمام أوغندا والتي انتهت بفوز مصر بهدفين دون رد.

وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الأشعة أثبتت إصابة كوكا بكدمة قوية في كاحل القدم، والحمد لله بعيدة تماما عن وتر أكيلس".

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