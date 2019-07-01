رياضة | خاص| ايهاب لهيطة يكشف حجم إصابة احمد "كوكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| ايهاب لهيطة يكشف حجم إصابة احمد "كوكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، حجم الإصابة التي تعرض لها أحمد حسن "كوكا" في مباراة الفراعنة أمس أمام أوغندا والتي انتهت بفوز مصر بهدفين دون رد.
وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الأشعة أثبتت إصابة كوكا بكدمة قوية في كاحل القدم، والحمد لله بعيدة تماما عن وتر أكيلس".
وأضاف "الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب سيحدد اليوم مدة غيابه عن المنتخب، وأتمنى أن تكون قليلة".
وكان كوكا قد اضطر لمغادرة مباراة منتخب مصر أمس أمام أوغندا في الدقيقة ٢٥ من الشوط الأول متأثرا بالإصابة بعد تدخل قوي من جانب أحد لاعبي الفريق الأوغندي.
وتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى ببطولة أمم إفريقيا برصيد ٩ نقاط بعد الفوز في ٣ مباريات متتالية، وبدون استقبال أي هدف.