رياضة | طارق وطنى في حوار ل "الخليج 365 الرياضي" .. مشاركتى مع منتخب السويس من أهم فتراتى الكروية والترسانة بحاجة لصفقات سوبر من أجل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق وطنى في حوار ل "الخليج 365 الرياضي" .. مشاركتى مع منتخب السويس من أهم فتراتى الكروية والترسانة بحاجة لصفقات سوبر من أجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد طارق وطني الظهير الأيسر لفريق الترسانة، من عناصر الخبرة، حيث سبق له الإنضمام لعدة أندية بالدوري الممتاز، والقسم الثاني.

أجرى "الخليج 365 الرياضى" حوار مع اللاعب الذى إنضم للشواكيش مطلع الموسم الماضى ، للتعرف منه على مسيرته الكروية وطموحة خلال الموسم الجديد . 1- متى واين بدأت كرة القدم؟ بدأت كرة القدم فى سن ال10 أعوام بنادى إتحاد عثمان سابقآ والذي تم تغييرة فيما بعد إلى مزارع دينا. 2- ما الأنديه التى لعبت ضمن صفوفها خلال مسيرتك؟

ناشئين إتحاد عثمان ، وإنبى ، والفريق الأول لأندية جراند أوتيل، ومنتخب السويس، وبترول أسيوط ، والإتحاد السكندرى ، تليفونات بنى سويف ، والبنك الأهلى ، والترسانة. 3- كيف جاء إنتقالك الى الإتحاد السكندرى ؟

جاء إنتقالى للإتحاد السكندرى عن طريق وكيل الاعبين نبيل ابوزيد ، وتم شرائى من بترول أسيوط. Advertisements 4-ما تقيمك ومشاركتك مع الإتحاد؟

جيدة جدآ وإكتسبت خبرات كثيرة مع مستر ماكيدا. 5-ماذا عن مشاركتك مع الترسانة؟

تجربة ناجحة أعادتنى للتألق مرة أخرى . 6-ما السبب وراء تراجع مستوى الترسانة وعدم صعودة للممتاز ؟

شهد الموسم الماضي تراجع مستوى الفريق، خلال معظم المباريات بالدور الثانى بجانب عدم إختيار لاعبين على مستوى المنافسة منذ بداية الموسم . 7-مارأيك فى تجربة أحمد كشرى مع الترسانة؟

تجرية ناجحة إكتسب فيها خبرات تضاف الى تاريخه التدريبى وإذا لم يواجهه سوء حظ فى بعض المباريات كانت التجربة نجحت فى كل شئ وتوجت بالصعود . 8- شاركت فى الممتاز والقسم الثانى أيهما أصعب فى المنافسة ؟ المنافسة فى الدرجة التانية أصعب كثيرا لعدة عوامل منها الملاعب، وقوة المنافسة بين أكثر من خمسة فرق.

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