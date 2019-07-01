رياضة | برشلونة يبيع نجميه المخمورين خوفا على ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبيع نجميه المخمورين خوفا على ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البيلاروسي ألكسندر هليب نجم برشلونة الإسباني عن أن إدارة الفريق الكتالوني باعت النجمين المعتزلين البرازيلي رونالدينيو والبرتغالي ديكو عام 2008 خوفًا على ليونيل ميسي.

وأوضح هليب للتليفزيون كانا يأتيان للتدريبات بحالة سكر، وكان الفريق يخاف على جوهرته الأرجنتينية الذي بات لاحقًا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة.

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وأضاف هليبل: "الفريق كان يخاف من أن يحذو الشاب ميسي حذوهما ويقلد تصرفاتهما وبالتالي ينهار مستقبله الكروي".

وكان ميسي وقتها يبلغ من العمر 21 عاما، وكان بديلا لرونالدينيو أو صامويل إيتو أو تيري هنري، رغم أنه كان يعطي مؤشرات على أنه نجم كبير يمتلك مستقبلا مشرقا.