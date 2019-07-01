رياضة | اليوم.. عمار حمدي يُجري أشعة على اليد لتحديد حجم الإصابة

وكان عمار قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في اليد خلال مران الفريق الأحمر أمس الأحد بعد تدخل قوي من زميله إسلام محارب، حيث أجبرته على عدم استكماله ومغادرته رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

ومن المنتظر أن تحدد الأشعة التي سيجريها اللاعب حجم الإصابة التي تعرض لها، ومدة غيابه عن التدريبات وموعد عودته. وكان عمار قد انتظم في تدريبات الأهلي الجماعية أول أمس السبت، بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتحاد السكندري، والذي انضم إليه في يناير الماضي.