رياضة | مصر تهاجم لوائح الكاف في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تهاجم لوائح الكاف في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لوقف باب الاستبدال مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية حتى في حالة الظروف الطارئة مثل إصابة لاعب لعذر قهري.

وأكد إيهاب لهيطة أنه لا يعلم سبب وضح اللائحة الخاصة بعدم السماح لاستبدال أي لاعب تعرض لإصابة خلال أمم إفريقيا والتمسك بإكمال المنافسة بباقي اللاعبين.

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وقال لهيطة: "تعرض محمود جنش للإصابة وخرج من المعسكر ومطالبون بإكمال البطولة بـ 22 لاعبًا وحاليا أحمد حسن كوكا يعاني هو الأخر من الإصابة، فلماذ اللوائح الموضوعة من وقت مسبق تمنع الاستبدال في الظروف الطارئة".