رياضة | إنتر ميلان يعلن التعاقد مع دييجو جودين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يعلن التعاقد مع دييجو جودين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي صباح اليوم تعاقده رسميًا مع الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه.

وقال إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك عمدة جديد في المدينة".

وكشف إنتر ميلان عن أن جودين انضم للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة، ليستمر حتى 30 يونيو من عام 2022 المقبل.

وغادر جودين صفوف أتلتيكو مدريد، بعد أن قاد الفريق مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما فاز بلقب الدوري الإسباني مع الروخي بلانكوس عام 2014.