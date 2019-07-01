رياضة | هدف محمد صلاح يدخل تاريخ الهدافين لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف محمد صلاح يدخل تاريخ الهدافين لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمد صلاح نجم منتخب مصر هدفًا في الفوز على أوغندا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وأحرز محمد صلاح 41 هدفًا مع المنتخب ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم حسن الشاذلي صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب على مر التاريخ.

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وأصبح هدف محمد صلاح الثالث من ركلة حرة بعد هدفه في شباك تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2017 وهدفه في غانا في دور المجموعات بأمم إفريقيا 2017.