رياضة | المغرب وجنوب إفريقيا في موقعة الكرة الجميلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب وجنوب إفريقيا في موقعة الكرة الجميلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم منتخب المغرب بنظيره الجنوب إفريقي في الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد الفوز على ناميبيا وكوت ديفوار ويبحث اليوم عن فوز جديد ينتزع به العلامة الكاملة خاصة أن جنوب إفريقيا لديها 3 نقاط فقط مثل كوت ديفوار.

ويبحث هيرفي رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب عن الفوز الثالث على التوالي لتوجيه إنذار شديد اللهجة للمنافسين في دور الـ16.

بينما يأمل منتخب جنوب إفريقيا في تحقيق الفوز اليوم وانتظار تعثر كوت ديفوار حتى ينتزع المركز الثاني في المجموعة من الأفيال.