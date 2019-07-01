رياضة | غدًا .. يوفنتوس يعلن عن ضم دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا .. يوفنتوس يعلن عن ضم دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن ​يوفنتوس​ يقترب بشدة من التعاقد رسميًا مع ماتياس ​دي ليخت نجم وقائد آياكس الهولندي​.



وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن يوفنتوس سيعلن رسميا عن تعاقد مع دي ليخت صاحب الـ 19 عامًا في الساعات القليلة المقبلة وقد يكون ذلك غدًا الإثنين.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع ​آياكس​ بالتعاقد مع دي ليخت مقابل 75 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يوفنتوس سيضع شرطًا جزائيًا في عقد دي ليخت يبلغ 150 مليون يورو بالإضافة إلى حصول اللاعب على راتب سنوي يبلغ 12 مليونًا.