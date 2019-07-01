رياضة | جوارديولا يشكك في قدرات نيمار حال عودته لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يشكك في قدرات نيمار حال عودته لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكك جوسيب ​جوارديولا​ المدير الفني لمانشستر سيتي في قدرات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأكد أنه لن يكون هو نفس اللاعب الذي كان عليه أثناء وجوده في برشلونة إذا اختار العودة إلى البلوجرانا هذا الصيف.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "نيمار لاعب استثنائي لكنني لا أعرف، يبدو الأمر كما لو أنني عدت إلى برشلونة لن أكون الشخص نفسه ولا أعرف إذا كان نيمار سيكون هو نفسه. حسنًا، إنه عظيم ولا أحد يشك في ذلك"